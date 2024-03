Questa notte, 5 marzo 2024, alle ore 00.30 Ca. l’APS 17A ed il CRRC dei Vigili del Fuoco sono state inviate in Via Pietro Pardi, a Civitavecchia, per probabile fuoriuscita di monossido di carbonio da una caldaia uso domestico posta all’interno di un appartamento al piano 1 di una palazzina.

Civitavecchia, l’intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco con apposita strumentazione hanno rilevato la presenza del monossido e tratto in salvo due persone assicurandole le cure del 118 presente sul posto.