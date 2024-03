Prosegue l’incessante controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro finalizzato a garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini con mirati servizi di prevenzione disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma.

Controlli a Colleferro e Valmontone, denunce e segnalazioni: i dettagli dai Carabinieri

A tal proposito, nella serata di ieri, i Carabinieri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nei comuni di competenza, con particolare riguardo ai territori di Colleferro e Valmontone.

I controlli si sono conclusi con la denuncia in stato di libertà di due persone.

Nello specifico: un 37enne di Cave è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Velletri per lesioni personali poiché, lo scorso sabato sera, a Valmontone (RM) in via Genazzano, per futili motivi, avrebbe aggredito un 30enne di origini tunisine procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

A finire nel mirino dei Carabinieri della Stazione di Gorga un altro uomo, un 58enne di Alatri (FR), che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in via Carpinetana Nord, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, con una lama di 15 cm.

L’arma è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato.

Infine, un 24enne residente a Segni (RM), invece, è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti poiché, ieri notte, nei pressi dei locali della movida colleferrina, è stato trovato in possesso di un grammo di hashish.

Nell’ambito del medesimo dispositivo di prevenzione, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 91 persone, controllato 69 veicoli e 1 esercizio pubblico, nonché eseguito 4 perquisizioni personali.

Sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 700 euro. Agli automobilisti indisciplinati sono stati decurtati complessivamente 18 punti dalle patenti e 1 di queste è stata ritirata.

Infine, sono 15 i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari controllati nel weekend.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.