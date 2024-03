Atina, atti persecutori nei confronti dell’ex: arrestato 33enne per stalking

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Atina hanno tratto in arresto un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per stalking e per resistenza a pubblico ufficiale.

Atina, arrestato 33enne per stalking: non accettava la fine della propria relazione

L’uomo, già colpito da ammonimento del Questore di Frosinone per atteggiamenti persecutori nei confronti di una donna con cui ha avuto una relazione affettiva, non accettando la fine della loro storia si è presentato alla porta della sua abitazione e ha reiterato le molestie.

La donna, spaventata, ha immediatamente chiamato i carabinieri ma lui, alla loro vista, per evitare il controllo, li ha aggrediti colpendoli ripetutamente ma i militari sono riusciti a immobilizzarlo.

L’uomo è stato assicurato alla giustizia e sottoposto agli arresti domiciliari, ora rispondere del proprio comportamento dinanzi al Tribunale di Cassino.

Continua l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Cassino e delle Stazioni dipendenti nel quotidiano contrasto di ogni forma d’illegalità e nel mostrare vicinanza ai soggetti più deboli che, tramite i numeri di emergenza 112 e 1522 possono trovare sempre qualcuno pronto ad ascoltarli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.