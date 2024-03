Paura nella periferia di Roma: gambizzati due giovani

Paura nella periferia di Roma: spari nel cuore della notte sulla via Casilina.

Roma Est, paura nella serata di ieri: agguato davanti ad un locale, gambizzati due giovani

Stando a quanto riportato da Repubblica, nella serata di ieri, 2 marzo 2024, due giovani sono stati raggiunti da alcuni colpi da arma da fuoco all’esterno di un locale, in zona Finocchio.

Le vittime dell’agguato, due ragazzi di 26 anni, non sarebbero in pericolo di vita. Indagini in corso.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio