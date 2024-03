Approvata in Giunta la deliberazione sull’intervento di messa in sicurezza stradale di parte di via Pratolungo.

Velletri, a breve intervento di messa in sicurezza e rifacimento di via Pratolungo. Le dichiarazioni

La Regione Lazio, con deliberazione di GR n. 157 del 23 marzo 2021, ha stabilito gli indirizzi e le disposizioni sulla programmazione e ha approvato l’elenco degli interventi per la messa in sicurezza della rete stradale regionale e a carattere locale.

In merito si rileva che il Comune di Velletri è destinatario di un intervento di messa in sicurezza delle strade comunali, per un importo complessivo di 189.200 21,00 €.

“È stata una decisione presa in accordo con l’Assessore Luca Quattrocchi. La messa in sicurezza di via Pratolungo si rende necessaria soprattutto in seguito ai lavori di ripristino effettuati dopo il passaggio della fibra a completamento del tratto stradale tutto, che non era stato interessato dall’intervento”. – Ha commentato l’Assessore alla viabilità, del Comune di Velletri, Ilaria Neri.

La società Astral Spa si occuperà dell’intervento, appunto, per il rifacimento di parte di via Pratolungo, dall’intersezione della Strada Statale 7 Appia. L’intervento, a carico di Astral, non comporterà oneri per l’Amministrazione Comunale.

“Finalmente sono in dirittura i lavori di asfaltatura di via Pratolungo” – ha dichiarato l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Luca Quattrocchi – “La nostra Amministrazione ha ascoltato e compreso le molteplici segnalazioni dei cittadini in merito e grazie al contributo dell’azienda regionale Astral verranno realizzati questi lavori”.