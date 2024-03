Come viene riportato da Lavoro Facile, sono otto le opportunità di lavoro offerte da Birra Peroni che ha bisogno a Roma di data specialist (laurea in ingegneria, esperienza di 2 anni, ottime conoscenze informatiche), sales & beer competence trainer center (laurea, esperienza di almeno 3 anni nel settore Horeca, patente di guida), marketing intern – brand management (master in economia o marketing, buone capacità analitiche, buona conoscenza della lingua inglese), digital marketing (master in economia, pscicologia o comunicazione, ottime capacità analitiche, buona conoscenza della lingua inglese), procurement category specialist (laurea in ingegneria, esperienza di almeno 3 anni nella mansione, buona conoscenza di MS Office) e plant manufactoring development (laurea in ingegneria, chimica, chimica industriale o scienze alimentari, conoscenza dei processi industriali e delle tecniche di auditing); a Bari di plant stock warehouse engineer (laurea in ingegneria meccanica, elettrica o gestionale, buone capacità analitiche e di sintesi, buona conoscenza del pacchetto SAP); a Matera di instore key account (laurea, esperienza in ambito commerciale, buona conoscenza della lingua inglese).

Il tipo di contratto offerto

Il contratto proposto è a tempo indeterminato o di tirocinio (retribuito con 1.000 euro al mese) con possibilità di inserimento diretto.

Come inviare il Cv

Per maggiori dettagli sulle posizioni aperte e invio candidature clicca qui.