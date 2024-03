Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di realizzazione di un cavidotto, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 1, alle 6:00 di sabato 2 marzo, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in uscita per chi proviene da Roma e da Napoli.

A1, chiusa stanotte l’uscita della stazione di Frosinone. I dettagli

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Roma: Ferentino;

per chi proviene da Napoli: Ceprano.

Aggiornamento delle ore 16:20

In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura sulla A1 Milano-Napoli, dell’uscita della stazione di Frosinone, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 1, alle 6:00 di sabato 2 marzo.

Foto di repertorio