Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono anche nel mese di marzo con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi III, V, XI, XIII e XV nella giornata di sabato 2 marzo e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 3.

I dettagli

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 1 marzo, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

“Anche nel primo weekend di marzo Roma Capitale conferma l’impegno a facilitare la cittadinanza nella richiesta della carta d’identità elettronica attraverso l’attivazione di un nuovo Open Day dedicato: con prenotazione obbligatoria il venerdì antecedente, sarà infatti possibile ottenere un appuntamento per sabato o domenica, dunque con uno o al massimo due giorni di attesa. In un unico fine settimana saranno oltre 700 le richieste di CIE che sarà possibile accogliere grazie al lavoro del personale degli uffici municipali aderenti e dei Dipartimenti capitolini coinvolti da oltre due anni nell’iniziativa delle aperture straordinarie“, ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI E DEGLI EX PIT COINVOLTI

MUNICIPI:

Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 2 marzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Municipio V: la sede di Via di Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 2 marzo dalle 8.30 alle 13.00

Municipio XI: le sedi di Via Mazzacurati 69 e Via Portuense 579 saranno aperte sabato 2 marzo dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta sabato 2 marzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Municipio XV: la sede di Via Enrico Bassano 10 sarà aperta sabato 2 marzo dalle ore 8.30 alle ore 16.00

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 2 marzo 8.30-16.30, domenica 3 marzo 8.30-12.30.

Foto di repertorio