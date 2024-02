Si terrà sabato 2 marzo l’evento “Liberiamo la pace, Sabotiamo la guerra”, a Colleferro, presso l’Auditorium Fabbrica della Musica. Di seguito, tutti i dettagli.

Colleferro, “Liberiamo la pace, Sabotiamo la guerra”: i dettagli sull’evento

Da circa tre mesi individualità e realtà della Valle del Sacco si stanno riunendo in assemblea con l’intenzione di organizzare una serie di iniziative volte a riportare al centro del dibattito pubblico temi come il pacifismo, l’antimilitarismo e, più nello specifico, la condizione drammatica che si stanno trovando a vivere gli abitanti della Striscia di Gaza e della Cisgiordania occupata.

Lo Stato di Israele, il suo esercito e i coloni sionisti, con il supporto militare e politico degli USA, stanno infatti bombardando indiscriminatamente la Striscia di Gaza e stanno intensificando le incursioni e le occupazioni illegali in Cisgiordania.

Circa il 70% degli edifici della Striscia sono stati danneggiati o distrutti, circa 30mila persone sono state uccise, tra cui almeno 10mila bambini e quasi 70mila sono i feriti, l’intera popolazione sta soffrendo la fame e la sete mentre il sistema sanitario è al collasso. In Cisgiordania il numero dei morti ha raggiunto invece quota 400 dal 7 ottobre ad oggi.

Gli Stati Uniti hanno posto per la terza volta il veto annullando di fatto le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu che imponevano il cessate il fuoco sulla Striscia di Gaza mentre stanno discutendo il secondo pacchetto multimiliardario di aiuti militari destinati all’esercito israeliano.

In un contesto globale che va nella direzione del riarmo e dell’aumento esponenziale delle spese militari, l’assemblea No War Valle del Sacco vuole creare uno spazio di discussione e di confronto che possa servire da base per l’organizzazione di iniziative che vadano in direzione ostinata e contraria.

Crediamo sia necessario far tacere le armi in ogni angolo del pianeta per poter affrontare le sfide globali che abbiamo già davanti agli occhi, primo fra tutti il cambiamento climatico.

Per sabato 2 marzo dalle ore 17:00 siete tutte e tutti invitati all’auditorium Fabbrica della Musica a Colleferro Scalo, dove si terrà una proiezione del film/documentario “The wanted 18”, a seguito del quale interverranno Maya Issa, presidentessa del movimento degli studenti palestinesi a Roma, e il giornalista italo-palestinese Samir Al Qaryouti.

Sentiremo dalle loro voci cosa sta succedendo in Palestina e quali prospettive potrebbe riservare il futuro.

