Roma, incendio filobus della linea 80 in via Nomentana

Alle ore 8.00 circa di oggi, 28 febbraio 2024, la Sala Operativa ha inviato la squadra 1A di Via Genova in Via Nomentana, per incendio filobus della linea 80.

Nomentana, incendio filobus: intervengono i Vigili del Fuoco

L’autista dello stesso aveva provveduto autonomamente all’evacuazione dei viaggiatori, pertanto non risultano feriti al momento.

La squadra ha provveduto prontamente allo spegnimento a delimitando la zona di intervento.

Il comunicato stampa inviato da Atac

In relazione a notizie di stampa, ATAC precisa che sul filobus della linea 90 in regolare servizio su marcia elettrica su via Nomentana, stamane intorno alle 8, si è verificato un surriscaldamento che ha provocato solo fumosità.

Quanto avvenuto non ha determinato nessuna conseguenza per le persone e non ha danneggiato la vettura che tornerà presto in servizio. Le ragioni dell’evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici.