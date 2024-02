I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito una serie di controlli antidroga, dai quartieri del centro alle periferie, che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 15 persone e al sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti.

Nel quartiere Nuovo Salario, in via Monte Cervialto, i Carabinieri nel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un 32enne romano, già noto alle forze dell’ordine, notato mentre cedeva in cambio di denaro, sostanza stupefacente ad un acquirente. Bloccato e perquisito, il 32enne è stato trovato in possesso di 37 involucri di cocaina e la somma contante di 40 euro.

In piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno controllato d’iniziativa, un 44enne originario della Provincia di Caserta, senza dimora, che era posizionato davanti ad uno degli ingressi della stazione ferroviaria Termini in atteggiamento sospetto.

A seguito del controllo è stato trovato in possesso di 16 g circa di marijuana, 0,6 g di hashish e circa 20 euro in contanti, che sono stati sequestrati.

Nel quartiere San Basilio, in via Morrovalle, i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, al termine di un’attività info-investigativa, hanno arrestato in flagranza un romano di 18 anni, già noto alle forze dell’ordine, che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 310 g di hashish, già suddivisi in dosi pronti per essere venduti, nonché di due bilancini di precisione e 420 euro.

Nel quartiere Cinecittà, in via Monte Rocchetta, un 26enne romano, è stato notato e fermato dai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, mentre era alla guida della propria autovettura. Al termine del controllo è stato trovato in possesso di 23 involucri di cocaina, 9 involucri di crack e circa 120 euro, che sono stati sequestrati.

In via Manfredonia, quartiere Quarticciolo, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato tre cittadini stranieri, due tunisini di 18 anni e un egiziano di 19 che, nonostante fossero tutti, già sottoposti all’obbligo di firma in caserma, sono stati notati dai militari, a seguito di un servizio di osservazione, mentre cedevano una dose di cocaina, prelevandola da un nascondiglio ricavato ai piedi di un albero. L’acquirente è stato identificato e segnalato quale assuntore. Nel luogo dell’occultamento della droga, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 95 dosi tra cocaina e crack, oltre alla somma contante di 1.420 euro, ritenuta provento della pregressa attività illecita.

In piazza degli Euganei, al Tufello, sempre nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Monte Sacro hanno sorpreso un cittadino romano di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, che trasportava a bordo della propria autovettura, 9 dosi di cocaina e circa 180 euro in contanti.

In piazza Trilussa, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Farnese hanno sorpreso un 33enne tunisino, senza fissa dimora, mentre cedeva in cambio di denaro, 2 g circa di hashish, ad un acquirente ucraino che è stato identificato e segnalato quale assuntore. A seguito della perquisizione personale, il cittadino tunisino, è stato trovato in possesso di ulteriori 7 g di hashish, oltre ai 5 euro poco prima ricevuti.

In via della stazione Tuscolana, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Roma San Pietro hanno sorpreso un cittadino nigeriano di 46 anni, senza fissa dimora e con precedenti, mentre cedeva due dosi di eroina in cambio di 30 euro, ad un cittadino straniero che è stato identificato e segnalato alla Prefettura quale assuntore. Presso il domicilio dello straniero, i militari hanno rinvenire e sequestrare oltre ai 30 euro poco prima ricevuti, ulteriori 2,5 g di eroina e quasi un grammo di cocaina.

Nel quartiere Tor Bella Monaca, in via G. Camassei, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Frascati, a seguito di un controllo d’iniziativa, hanno sorpreso due cittadini stranieri di 38 e 24 anni, con 32 involucri di cocaina e 120 euro. Qualche ora dopo, gli stessi Carabinieri nella stessa via hanno sorpreso un brasiliano di 24 anni con 73 involucri di cocaina, 4 involucri di marijuana, 8 g di hashish e quasi mille euro in contanti, ritenuti il provento della pregressa attività illecita.

Infine, in piazza Marconi, i Carabinieri della Stazione di Roma E.u.r. hanno arrestato in flagranza un 18enne bosniaco, domiciliato nel campo nomadi via Casal Lombroso, notato con atteggiamento sospetto nei pressi di una discoteca notturna ubicata nella citata piazza. Fermato per un controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nella sua disponibilità, 15 dosi cocaina, 28 dosi di ketamina, 25 dosi di madma, 2 dosi di hashish e 65 euro in contanti.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.