Abusivismo e violazioni, controlli a Villa Bonelli e Magliana

I Carabinieri della Compagnia di Roma Eur, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. e del N.I.L. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di Villa Bonelli e Magliana, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia.

Ecco cosa emerge dai controlli

L’azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità nei quartieri periferici.

Durante il servizio, i Carabinieri hanno arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare una donna della provincia di Roma di 22 anni, in esecuzione a un decreto di esecuzione pena emesso in seguito a una tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale risalente allo scorso dicembre 2023.

In via di Cutigliano, i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale le violazioni amministrative che riguardano il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene e mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi di H.C.C.P, sanzionandolo amministrativamente per un importo complessivo di 3000 euro, mentre, in via Pieve Fosciana, un altro esercente è stato sanzionato con una multa di 1800 euro per il mancato rispetto dei requisiti di igiene.

Nel complesso, durante l’attività, sono state sanzionate amministrativamente 2 attività commerciali, identificate 91 persone e controllati 58 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.