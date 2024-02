Roma, domenica ecologica: i controlli, oltre 170 le violazioni

Domenica mattina ecologica a Roma ieri, 25 febbraio 2024: i controlli della Polizia Locale, ecco cosa è emerso.

Roma, domenica ecologica: il report sui controlli della Polizia Locale

Sono oltre 1700 i controlli e 172 le violazioni riscontrate dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, in ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Sindaco, inerente le limitazioni al traffico in programma per la giornata di ieri, nelle fasce orarie 7.30 -12.30 e 16.30-20.30.

Questo l’esito complessivo dei servizi di vigilanza, disposti su tutto il territorio capitolino.

Foto di repertorio