Dal giorno 26 febbraio 2024 inizieranno i lavori per la realizzazione di un parcheggio multipiano in via Madre Teresa di Calcutta, che sarà anche interessato dall’ascensore inclinato.

Velletri, al via i lavori per il parcheggio multipiano in via Madre Teresa di Calcutta. I dettagli

Per tutta la durata dei lavori non sarà possibile usufruire del parcheggio. E per evitare possibili disagi ai cittadini sarà disponibile il parcheggio dell’area ex amore, con tariffe agevolate e servizio di bus navetta per il collegamento con il centro storico.

Il parcheggio sarà una struttura di cinque piani nella zona dell’attuale posteggio in via Madre Teresa di Calcutta e il progetto prevede un edificio che ospiterà 400 posti auto.

“Stiamo lavorando per colmare anche i disagi conseguenziali ai lavori e al completamento del nuovo parcheggio. E proprio al fine di agevolare i cittadini verranno apportate delle piccole modifiche al piano dei parcheggi. A tale scopo in merito al parcheggio in via dei Volsci (area ex area amore) era già stata prevista una tariffa agevolata per l’utilizzo, anche per poter colmare la distanza dal centro storico e per incentivare l’utilizzo dello spazio stesso, grazie alle tariffe minori” – ha commentato il Sindaco Ascanio Cascella – “Inoltre, ci saranno ulteriori interventi migliorativi in termini di stalli e mobilità”.

“Sono molto soddisfatto per l’imminente avvio del cantiere e a breve inizieranno anche gli altri. L’obbiettivo e l’attività dell’Amministrazione è creare una città accogliente, per incentivare i turisti a venire a visitare Velletri. Dobbiamo far crescere la città e quindi questa riqualificazione è fondamentale”. – ha dichiarato l’Assessore ai lavori Pubblici, Fausto Servadio.

Dello stesso avviso l’Assessore alla Viabilità, Ilaria Neri: “Stiamo migliorando la viabilità e l’accessibilità per rendere più fruibili le zone. Inoltre, stiamo cercando di migliorare la sicurezza stradale in collaborazione con altri Enti, attenzionando i tempi di ripristino in seguito ai vari interventi”.

“L’ascensore meccanizzato sarà una struttura fondamentale per la città. Inoltre, era da tempo che Velletri attendeva la realizzazione di un parcheggio di questo genere in quanto agevolerà anche i commercianti”. – Ha commentato l’Assessore ai Parcheggi, Luca Quattrocchi.