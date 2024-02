Nel corso di mirati controlli volti a garantire la sicurezza alimentare, i Carabinieri del N.A.S. di Latina, con il supporto dei colleghi dell’Arma territoriale, hanno svolto un’ispezione ad un ristorante/tavola calda ubicato nel comune di Cassino nel corso della quale hanno rilevato pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali del laboratorio per la lavorazione degli alimenti.

Cosa è successo

Di tale grave situazione veniva informato immediatamente il Servizio Igienico Alimenti e Nutrizione dell’ASL Frosinone, che sulla scorta della segnalazione inoltrata dai militari del NAS, emetteva un provvedimento di sospensione dell’attività di ristorazione fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie. Per quest’ultimo aspetto sarà erogata al titolare una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.