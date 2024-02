I Carabinieri della Stazione di Roma Talenti hanno arrestato, in flagranza, un 17enne, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Bufalotta, tenta la fuga davanti ai Carabinieri: 17enne trovato con la droga. Arrestato

La scorsa serata, il minore, vedendo transitare una pattuglia dei Carabinieri in via della Bufalotta, ha tentato di darsi alla fuga alla guida di un’autovettura a noleggio ma è stato subito bloccato.

I Carabinieri lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di 25 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e 165 euro, ritenuti provento di attività illecita. Il minore è stato anche contravvenzionato per guida senza patente perché mai conseguita e accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza Minori in via Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza definitiva.