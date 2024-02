A Nemi c’è EasyPark: l’app per la sosta più diffusa in Italia

EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è da qualche tempo attiva anche a Nemi.

Disponibile in oltre 700 città in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo.

Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre, si può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Roma, Grottaferrata, Albano Laziale, Ariccia, Colonna, Ciampino e molte altre in zona.

Il Sindaco Alberto Bertucci esprime soddisfazione per l’introduzione di EasyPark e l’efficienza dei parcheggi a pagamento

“Sono lieto di annunciare l’arrivo di EasyPark a Nemi, un’innovativa app per gestire la sosta direttamente dallo smartphone. Questa tecnologia offre numerosi vantaggi, tra cui la facilità di iniziare, terminare e pagare la sosta, oltre alla chiara visualizzazione delle tariffe tramite geolocalizzazione. La flessibilità di prolungare o interrompere la sosta in base alle necessità e pagare solo per il tempo effettivamente utilizzato rappresenta un beneficio per residenti e visitatori. L’introduzione dei parcheggi a pagamento e strisce blu è parte di una strategia per gestire meglio il traffico e favorire una maggiore vivibilità urbana. Invito tutti a sfruttare questa tecnologia per un’esperienza di parcheggio più semplice e conveniente. Inoltre Nemi da tempo è diventata una meta turistica nazionale ed internazionale di cui tutti parlano. La crescita di Nemi è sotto gli occhi di tutti – conclude Bertucci, Sindaco di Nemi – e queste nuove attività e tecnologie approdano a Nemi dopo un lavoro importante dell’amministrazione Comunale che in maniera lungimirante che ha portato Nemi ad essere uno dei Borghi più belli d’Italia”.

“L’aver attivato questa importante partnership con EasyPark che è la applicazione più diffusa per quanto attiene il pagamento della sosta, ci rende molto soddisfatti anche in considerazione del fatto che questo è certamente un impulso positivo alla qualità dei servizi da noi erogati” commenta Olga Schiaffini, Rappresentante Legale della Schiaffini Travel Spa.

“Siamo lieti che il nostro servizio, già attivo in migliaia di città in Italia e all’estero, sia disponibile anche a Nemi e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale e il gestore Schiaffini Travel. La nostra app porta i benefici della digitalizzazione nella quotidianità e rende le città più vivibili: con EasyPark gli automobilisti possono gestire le operazioni di sosta in modo facile, comodo e senza perdere tempo” dichiara Silvana Filipponi, Country Director di EasyPark Italia.

Come funziona EasyPark

Servono solo pochi secondi per installare l’app e iniziare ad usarla!

Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store Apple e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard, American Express o UnionPay International.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione; il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark

Per gli automobilisti che sostano a Nemi, il costo del servizio EasyPark è il 15% dell’importo della sosta effettuata (con un costo del servizio minimo di 29 cent e massimo di 1,90€), ed è visibile in fase di pagamento.

Informazioni su EasyPark Group

EasyPark Group è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dei parcheggi il cui obiettivo è migliorare la qualità della vita nelle città. Grazie a una tecnologia pluripremiata, dal 2001 EasyPark Group semplifica le operazioni di parcheggio e oggi aiuta gli automobilisti a risparmiare tempo e denaro per trovare e pagare il parcheggio e la ricarica dei veicoli elettrici. Permette alle aziende, agli operatori della sosta, ai proprietari di parcheggi e alle città di amministrare, pianificare e prendere decisioni basate sui dati. EasyPark Group possiede e sviluppa le applicazioni EasyPark, ParkMobile, RingGo e Park-line e opera in oltre 4.000 città in più di 20 Paesi.

In Italia, il servizio EasyPark, per privati e aziende, è attivo in oltre 700 città tra le quali Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze, Palermo e Catania. Per ulteriori informazioni: www.easyparkitalia.it