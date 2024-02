Lutto cittadino a Manziana oggi, 22 febbraio 2024, per i funerali di Paolo Pasqualini, il 39enne morto dopo essere stato aggredito da tre rottweiler.

Manziana, lutto cittadino oggi per l’ultimo saluto a Paolo Pasqualini

“A seguito del drammatico evento che ha stroncato la vita del concittadino Paolo Pasqualini e in considerazione del forte senso di solidarietà che permea la comunità di Manziana che si stringe tutta intorno ai parenti della vittima, si dispone la proclamazione di lutto cittadino in data 22 febbraio 2024 con Ordinanza Sindacale n. 4 del 21/02/2024, in concomitanza dei funerali.

Si invitano i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali di Manziana a fermarsi, abbassando le saracinesche durante le esequie in segno di cordoglio e partecipazione per la prematura e tragica scomparsa del concittadino Paolo Pasqualini.

