Roma, disagi per i pendolari: ritardi sulla linea ferroviaria e in metro

Ancora disagi per i pendolari: mattinata di passione quella di oggi, 22 febbraio 2024, per quanti si sono recati in stazione sulla linea Roma-Napoli.

Registrati dei ritardi anche nel servizio metro, sulla linea C.

Trenitalia, ritardi sulla linea Roma-Napoli per un inconveniente tecnico: gli ultimi aggiornamenti

Torna progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Alta velocità Napoli – Roma e sulla linea Roma-Napoli via Formia e Roma-Napoli via Cassino, fortemente rallentata dalle ore 05:00 a causa di un inconveniente tecnico sulla linea.

I treni subiscono ritardi dovuti a limitazioni di percorso e a deviazioni su percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino.

È in corso l’intervento dei tecnici di RFI per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura.

Informazioni nelle stazioni e sui canali di infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese di trasporto.

ATAC, metro C: apertura in ritardo nella tratta fra San Giovanni e Giardinetti

Per un precedente problema agli impianti di telecomunicazione, attualmente risolto, il tratto urbano della linea metro C da San Giovanni a Giardinetti apre con oltre un’ora di ritardo.

Le procedure di sicurezza in caso di marcia autonoma impongono una verifica dettagliata delle condizioni di tracciato che sono in corso e per questo ATAC sta gestendo temporaneamente il servizio tra San Giovanni e Giardinetti con bus sostitutivi.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

