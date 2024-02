Due detenuti malati e anziani sono morti a Roma nel giro di poche ore.

Roma, due detenuti malati e anziani sono morti nel giro di poche ore

Stando a quanto riportato dall’Ansa, due detenuti malati e anziani sono morti nella Capitale nel giro di poche ore.

Il primo, un 66enne diabetico, si trovava in cella nel penitenziario di Rebibbia, dove è morte nella notte tra il 19 e il 20 febbraio.

Il secondo, morto nella mattinata di ieri, 20 febbraio 2024, aveva 77 anni ed era stato ricoverato per una polmonite

La nota della consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni (Pd)

“La morte di due detenuti negli istituti penitenziari della Capitale, anziani e con patologie, mostra chiaramente l’incompatibilità tra carcere e malattia, che rende del tutto vano lo scopo della pena, così come previsto dal nostro ordinamento.

Rimaniamo in attesa di capire – come ha chiesto il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della Regione Lazio, Stefano Anastasìa – le condizioni in cui si trovavano i due uomini al momento della morte e se i soccorsi siano stati tempestivi.

È chiaro però che le istituzioni sono chiamate ad intervenire quanto prima sia sui luoghi in cui le persone vengono detenute, sia sul sistema stesso della pena, che così com’è oggi troppo spesso non consente il pieno assolvimento di quello scopo rieducativo che le attribuisce la Costituzione”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni (Pd), presidente della XIII Commissione “Trasparenza e Pubblicità”.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo