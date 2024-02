Tor Pignattara, sventate cinque occupazioni abusive in pochi giorni

Sono 5 le occupazioni abusive sventate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, solo nell’ultima settimana, nella zona di Tor Pignattara.

Tor Pignattara, Polizia Locale sventa cinque occupazioni abusive in pochi giorni. Altri due alloggi liberati al Trullo e Corviale

Gli agenti del V Gruppo Prenestino sono intervenuti in 4 diversi appartamenti di proprietà dell’Ater, in uno dei quali per due volte a causa di un duplice tentativo di occupazione avvenuto in meno di 24 ore, prima ad opera di una donna di 69 anni e, a distanza di poche di ore, da parte una 24enne, entrambe denunciate.

Gli alloggi sono stati tutti riconsegnati all’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, che è intervenuta per allarmare nuovamente gli appartamenti al fine di evitare future occupazioni.

Sono stati invece gli agenti del Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) a portare a termine le operazioni che hanno consentito di recuperare due alloggi Ater, nei quartieri Trullo e Corviale, rispettivamente in via Brugnato e via dei Sampieri.

Un appartamento è stato trovato libero, mentre nell’altro sono state trovate tre persone, che sono state denunciate per occupazione abusiva di alloggio di proprietà pubblica. Rifiutata dagli occupanti l’offerta di assistenza alloggiativa alternativa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

