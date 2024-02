La Sala Operativa ha inviato 2 APS, 3 autobotti, 1 autoscala ed il TA (trasporto autoprotettori) presso Via Anzio, zona Tuscolana, per l’incendio di una falegnameria in disuso.

Roma, fiamme in una falegnameria in disuso

Le squadre sono tuttora impegnate nello spegnimento anche se l’incendio è sotto controllo.

118 presente sul posto per eventuali necessità di primo soccorso sanitario.

Potrebbero seguire aggiornamenti.