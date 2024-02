Frosinone, limite 30km/h in alcune strade da mercoledì

In vigore, da mercoledì 21 febbraio, l’ordinanza emessa dal settore Polizia Locale con l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h su alcune strade della città.

Frosinone: limite 30km/h, da mercoledì, in alcune strade. I dettagli

Il settore coordinato da Maria Rosaria Rotondi ha infatti individuato il primo gruppo di strade rientranti nei parametri della recente circolare del Ministero delle Infrastrutture per limitare la velocità a 30km/h.

La circolare indica i requisiti in presenza dei quali si può operare la riduzione di velocità di 50km/h prevista ordinariamente per le strade urbane, ovvero l’assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso; anormali restringimenti delle sezioni stradali; pendenze elevate; andamenti planimetri tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati; frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili; pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose.

Alla luce di ciò, il primo gruppo di strade oggetto dell’ordinanza sono le seguenti:

via Puccini (caratterizzata dalla presenza di pista ciclabile e istituto scolastico);

via Fontana Unica (assenza di marciapiedi e numerosi accessi carrabili);

via Mola Vecchia (assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso, con accesso a due parchi comunali);

via Marittima (presenza di pista ciclabile con numerosi accessi carrabili);

via Grappelli (senza uscita, priva di marciapiedi e con accesso diretto a istituto scolastico e struttura sportiva);

via Don Minzoni (presenza di pista ciclabile);

via Licinio Refice (restringimento della sezione stradale, presenza di pista ciclabile e movimento pedonale intenso in assenza di marciapiedi);

via Claudio Monteverdi, dall’intersezione con via Licinio Refice all’intersezione con Via Mascagni (assenza di marciapiedi con movimento pedonale intenso e presenza di istituto scolastico);

corso Lazio (presenza di pista ciclabile, impianti sportivi e istituto scolastico);

viale Grecia (pista ciclabile e alta incidentalità);

via Portogallo e Corso Francia, tratto compreso tra Viale Grecia e Viale Europa (presenza di pista ciclabile).

“La riduzione delle velocità medie e, soprattutto, di quelle eccessive, consente una significativa diminuzione del numero degli incidenti stradali e della loro gravità (specialmente quelli con automobili e pedoni coinvolti), facilitando la convivenza tra chi cammina a piedi, chi va in bici e le auto, con particolare attenzione verso luoghi ‘sensibili’ quali strade urbane con molteplici immissioni da percorsi privati sulla carreggiata stradale comunale, scuole, biblioteche, ospedali, parchi, edifici di culto e di interesse sociale – ha dichiarato l’assessore Rotondi – L’adozione di una ridotta velocità veicolare in particolari aree consente, inoltre, un più generale miglioramento della qualità ambientale, in quanto una guida più regolare, senza accelerazioni o frenate brusche, diminuisce rumore ed emissioni inquinanti, peraltro senza provocare un significativo aumento dei tempi di percorrenza, così come riportato dai diversi studi condotti“.