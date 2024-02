Si chiudono i festeggiamenti per il Carnevale 2024 con la sfilata dei carri allegorici, l‘esibizione dei “Mesi”, balli e musica nelle strade. Tante le persone che hanno voluto assistere alla tradizionale parata a cui quest’anno hanno partecipato i tre carri “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, “Dopo la tombola… il matrimonio” e “Il mondo è tuo, ti sa sorprendere se vuoi”.

Paliano, si chiudono i festaggiamenti per il Carnevale. Le dichiarazioni dell’Amministrazione Comunale

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Valentina Adiutori: «Il Carnevale si è confermato uno degli appuntamenti più attesi dalla cittadinanza e, grazie all’entusiasmo, al dinamismo e alla laboriosità di tante persone, è un evento che difficilmente delude le aspettative. Per questo ringrazio tutti coloro che prestano il loro impegno e il loro tempo nell’organizzazione dei carri, tra cui, quest’anno anche “Casa Johnny & Mary”. Il Carnevale si conferma come il trionfo della gioia e della creatività».

Il Sindaco Domenico Alfieri: «Una città in festa per il Carnevale 2024, tra maschere, musica e specialità gastronomiche. Un successo per il quale è doveroso ringraziare tutti i partecipanti dei carri, “I Misi” per aver riproposto antiche tradizioni, l’animazione realizzata dal gruppo Millenote e da Marco Parretta, il circolo Arci e naturalmente la ProLoco. Grazie anche alla Croce Rossa, alla Protezione Civile, all’ANPPE e alla Polizia Locale per la preziosa collaborazione. Tutta una serie di attori e protagonisti che, insieme, hanno contribuito alla promozione della cultura e delle tradizioni della nostra città in uno spirito festoso e piacevole».