GRA, chiusure notturne immissioni sulla diramazione Roma Sud

Sul Ramo di allacciamento G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma)/D19 Diramazione Roma sud, per consentire lavori di manutenzione viadotti, nelle due notti di martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata interna del G.R.A., con provenienza Casilina, immette sulla D19 Diramazione Roma sud.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla carreggiata interna del G.R.A., fino all’uscita 21-22 Anagnina-Tuscolana, per poi rientrare sul G.R.A. in carreggiata esterna in direzione Firenze-L’Aquila, con ingresso sulla Diramazione Roma sud percorrendo lo svincolo 19 E45-A1/Napoli.

Foto di repertorio