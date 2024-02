Grazie ad alcune segnalazioni inoltrate alla Polizia Locale, una pattuglia del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) ha individuato il responsabile del conferimento di diversi quintali di calcinacci all’interno di alcuni cassonetti per i rifiuti urbani in zona San Giovanni.

Getta calcinacci nel cassonetto durante alcuni lavori di ristrutturazione: multa da oltre 700 euro. Interviene la Polizia Locale di Roma Capitale

L’uomo, un 53enne, dipendente di una ditta di ristrutturazioni, stava gettando gli scarti di lavorazione da cantiere, in violazione a quanto disposto dalle normative per lo smaltimento dei rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi per la salute.

L’operaio, una volta individuato, è stato sanzionato per un ammontare di oltre 700 euro e obbligato al ripristino dello stato dei luoghi. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche nei confronti del titolare della ditta in merito alle procedure utilizzate per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti presso i siti autorizzati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

