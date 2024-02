I Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato in flagranza due cittadini romeni di 23 e 24 anni, già noti alle forze dell’ordine, entrambi residenti a Napoli, ma domiciliati in un campo nomadi di via Tiburtina, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso.

Artena, furto di rame da un’attività commerciale: due arresti. L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro

Nella circostanza, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile nel corso di predisposto servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, la scorsa notte, hanno notato i due uomini aggirarsi nei pressi di un’attività commerciale di via Valmontone ad Artena, intenti a caricare del materiale, a bordo di un’autovettura.

Ragion per cui, insospettiti, hanno deciso di fermarli per un controllo e li hanno trovati in possesso di pluviali in rame che erano stati asportati poco prima presso l’attività commerciale.

Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato e affidato al responsabile dell’attività che ha presentato regolare denuncia-querela.

Gli indagati, ieri mattina, sono comparsi innanzi al G.I.P. del Tribunale di Velletri che ha convalidato l’arresto per entrambi.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.

Foto di repertorio

