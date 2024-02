Non si arrestano le proteste post Sanremo davanti alle sede Rai, in diverse parti di Italia: nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2024, centinaia sono le persone che si sono radunate a Roma, davanti alla sede di Viale Mazzini.

Roma, proteste post Sanremo davanti alla Rai: il presidio di oggi pomeriggio. La situazione in diretta

Presidio pro-Palestina davanti alle sede Rai: non si arrestano le polemiche e le proteste dopo quanto andato in onda durante Sanremo.

“Non in nostro nome. #stopalgenocidio” o “Non è possibile che per dei messaggi di pace si finisce manganellati in testa” sono gli slogan sugli striscioni e riportati dai manifestanti.

Diversi gli interventi di lavoratori, studenti e associazioni; presenti sul posto anche osservatori e osservatrici di Amnesty per valutare che venga garantita la libertà d’espressione.

Nel frattempo, gli organizzatori sono riusciti a far approvare dalle Forze dell’Ordine il corteo verso l’altra sede della Rai nella Capitale.

I manifestanti protestano non solo per un immediato cessate il fuoco ma anche per richiedere alla Rai un corretto esercizio delle sue funzioni pubbliche, accusandola di censura.

Intervenuti anche alcuni lavoratori dello spettacolo; richieste le dimissioni dell’ad. Roberto Sergio per la sua presa di posizione nel comunicato stampa letto poi da Mara Venier.

La situazione attualmente è tranquilla e sembra che ci sia anche collaborazione con la polizia presente.

Seguiranno aggiornamenti in diretta.

Foto nella galleria sottostante:

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo