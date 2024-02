SDA cerca addetti alla logistica: possibilità di lavoro a Roma e Pomezia

SDA Express Courier ricerca personale da inserire nel Centro-Nord Italia (tra questi Roma, Pomezia (RM), Rieti, Arezzo, Bologna, Firenze, Landriano (PV), Melzo (MI), Milano, Novara, Pescara, Piacenza, Torino, Varese, Venezia e Verona).

I dettagli dell’offerta di lavoro

In un mercato in continua evoluzione, l’innovazione e l’efficienza rappresentano per SDA Express Courier, azienda del Gruppo Poste Italiane, la chiave per promuovere il cambiamento, per ottimizzare i processi e sviluppare prodotti e servizi che soddisfino le aspettative e le esigenze dei Clienti, confermandosi il partner ideale nella gestione della logistica e della distribuzione, in Italia e nel mondo.

Chi ricerchiamo.

Addetti alla logistica che vogliano intraprendere un’esperienza operativa in ambito corriere espresso e che vogliano gestire attività di magazzino (piking, carico/scarico merce, operazioni di logistica, movimentazione e processamento della merce, ecc.) assicurando il rispetto dei tempi e degli standard qualitativi.

Principali attività

Fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti;

assicurare la corretta movimentazione interna delle merci in ottica di ottimizzazione dei processi.

Requisiti

Diploma con votazione minima 70/100;

disponibilità a lavorare su turni (soprattutto notturni);

collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e voglia di mettersi in gioco.

Come fare per inviare il Cv