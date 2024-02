Dalle ore 09:00 circa di oggi, 16 febbraio 2024, due squadre VVF con l’ausilio di un’autobotte, un’autoscala, il Carro Teli e il TA/6, sono impegnate in Via Sciacca, per l’incendio di due appartamenti in una palazzina di due piani fuori terra.

Roma, fiamme in due appartamenti: salvata una ragazza. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Al momento una ragazza è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco ed assicurata alla cure del personale sanitario.

Funzionario e Capoturno VVF di servizio sul posto per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.