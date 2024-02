Controlli straordinari a San Basilio: oltre 300 le persone identificate

Nei giorni scorsi si sono svolti a San Basilio servizi ad “Alto Impatto” che hanno visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del competente Distretto di PS, gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del Reparto Cinofili e dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Controlli straordinari della Polizia di Stato in zona San Basilio: oltre 300 le persone identificate

Nel corso degli stessi i poliziotti hanno effettuato controlli presso la Stazione Metropolitana linea B alle fermate “Rebibbia”, “Ponte Mammolo”, nonché all’interno del Parco Kolbe, diretti alla tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano e anche volti al contrasto dello sfruttamento della manodopera irregolare nei vari settori lavorativi.

Durante le attività sono state identificate in tutto 343 persone; sono stati controllati due esercizi commerciali, dove gli agenti hanno effettuato ispezioni amministrative sottoponendo a verifica documentale titolari, dipendenti e avventori, per verificare l’osservanza delle norme finalizzate al contrasto del lavoro irregolare e per il rispetto della normativa inerente la sicurezza sul posto di lavoro.

Nell’ambito dei servizi in argomento, gli investigatori del IV Distretto, a seguito di attività investigativa, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga, hanno rinvenuto e successivamente sequestrato, in un’area verde limitrofa all’ingresso della stazione metropolitana Ponte Mammolo, oltre 500 grammi di hashish.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.