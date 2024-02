Alle ore 12.00 di oggi, 15 febbraio 2024, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Via Bisaccia, a Roma, con la squadra VVF di Pomezia, e quella dell’Eur, in presenza del capo turno provinciale, per soccorrere una donna, di 70 anni.

Roma, cede il sottobalcone: morta una donna di 70 anni. La tragedia alle 12:00 di oggi: intervengono i Vigili del Fuoco

La donna era stata travolta dal cedimento strutturale del cielino soprastante il suo balcone, con lavori di ristrutturazione dello stabile in corso. Giunti sul posto i soccorritori hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo della malcapitata, che risultava essere deceduta.

In corso gli accertamenti per stabilire la cause di quanto accaduto. Sul posto era presente anche il personale del 118 e le FF.OO.

Potrebbero seguire aggiornamenti.