Tragedia in provincia di Frosinone nella mattinata di oggi, 15 febbraio 2024: un uomo di Sora è deceduto dopo essersi ribaltato con il trattore in contrada Portella, ad Isola Liri.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti de Il Messaggero, un 67enne di Sora è morto questa mattina, schiacciato sotto il suo trattore: il mezzo si sarebbe ribaltato, per cause in via di accertamento.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti sul posto il personale medico del 118 e i Carabinieri, per le verifiche di rito.

Foto di repertorio