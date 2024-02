Dalle ore 09:00 circa di oggi, 14 febbraio 2024, la squadra VVF 26/A e due Autobotti stanno intervenendo presso il comune di Fiumicino all’interno di un’azienda agricola, per incendio capannone con balle di paglia e mezzo agricolo.

Fiumicino, incendio in un’azienda agricola: in fiamme balle di paglia e mezzo agricolo

Non ci sono persone coinvolte, intervento ancora in corso. Polizia Stradale sul posto per quanto di loro competenza.

Potrebbero seguire aggiornamenti.