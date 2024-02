Subiaco. Ubriaco, tenta di aggredire la moglie: arrestato

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, la sera dell’11 febbraio, nel corso di un servizio perlustrativo, in viale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Subiaco sono stati avvicinati da una donna che in evidente stato di agitazione ed in lacrime, ha riferito loro di essere stata costretta, pochi minuti prima, a fuggire dalla propria abitazione, per paura del comportamento violento del marito che in preda i fumi dell’alcol, aveva tentato di aggredirla e l’aveva minacciata di morte.

Subito dopo, alla presenza dei militari, l’uomo ha continuato ad inveire nei confronti della moglie ed a minacciarla di morte, pertanto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Rebibbia.

In sede di denuncia la donna ha inoltre aggiunto che episodi simili si erano verificati spesso in passato, anche in presenza della loro figlia e che in alcuni casi, per le botte ricevute, era dovuta ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso, ove non aveva però mai riferito la reale origine delle lesioni riportate.

Se sei vittima di violenza domestica e/o di genere, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522