Nemi si illumina d’amore per San Valentino

In occasione della festa di San Valentino, il Comune di Nemi è lieto di annunciare un evento speciale che accenderà i cuori e gli occhi di tutti gli amanti dell’arte e della bellezza.

San Valentino a Nemi, i dettagli

Dal 14 al 18 Febbraio, Nemi si trasformerà in una città di amore e luce grazie alla straordinaria mostra a cielo aperto con installazioni al neon selfie. Per la quale si ringrazia l’energia dei giovani imprenditori della NeonFlow che anche quest’anno hanno reso uniche le vie del centro storico con istallazioni dedicate all’amore. Giochi di colori e tanta arte nelle lavorazioni dell’azienda NeonFlow tra le migliori in Italia.

Le pittoresche strade di Nemi saranno illuminate da opere d’arte luminose, concepite per catturare l’essenza stessa dell’amore attraverso la modernità dei neon. I visitatori avranno l’opportunità unica di immergersi in un’esperienza visiva e romantica, immortalando i loro momenti più dolci con gli amati attraverso scatti indimenticabili.

Ma l’arte non si ferma qui! Dal 10 Febbraio, le Scuderie di Palazzo Ruspoli accoglieranno la mostra d’arte “Paint” dell’artista Kole, una raccolta straordinaria di opere che celebrano la luce, il calore e la vitalità dell’esistenza umana. Questa mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 17, offrendo un’occasione imperdibile per immergersi nell’arte contemporanea.

Inoltre, in un gesto di amore e nostalgia per le radici culturali, Nemi darà il benvenuto alla statua di uno dei poeti più illustri d’Italia, Gabriele D’Annunzio. I suoi versi, come la famosa poesia “La pioggia nel pineto”, che richiama l’amore per una donna utilizzando la metafora dell’armonia della natura con richiami diretti alla bellezza e all’armonia dei paesaggi naturalistici, saranno di nuovo presenti nel tessuto culturale della nostra città, ispirando generazioni presenti e future. Un’opera fusa in bronzo con la tecnica a cera persa, realizzata con il contributo della Regione Lazio attraverso il bando per iniziative culturali e turistiche nel territorio della regione Lazio, per riscoprire la poesia, la lingua italiana e le tradizioni.

Nemi si prepara dunque a celebrare l’amore e l’arte in tutte le sue forme, invitando tutti coloro che desiderano essere parte di questo incantevole evento a unirsi a noi. Venite a Nemi, immergetevi nell’atmosfera magica e lasciate che l’amore vi guidi attraverso le strade illuminate di questa splendida città.