“Contro la scellerata decisione del sindaco Roberto Gualtieri, contro l’ecomostro che avrà conseguenze devastanti sui nostri territori, per difendere e tutelare la salute e la sicurezza dei nostri cittadini, siamo disposti a batterci fino ad arrivare alla Corte Europea, se ce ne sarà bisogno”: si esprime così il sindaco di Pomezia, Veronica Felici, in merito all’inceneritore di Santa Palomba.

Pomezia. Inceneritore a Santa Palomba, il sindaco Felici: ‘Pronti a portare il nostro “no” fino in Europa’

Il Primo Cittadino di Pomezia, con i colleghi Maurizio Cremonini (Ardea), Stefano Cecchi (Marino) e Gianluca Staccoli (Ariccia) sono decisi ad andare fino in fondo, portando avanti la battaglia contro la realizzazione dell’inceneritore in zona già fragile e ampiamente compromessa a livello ambientale.

Già a dicembre è stato presentato il ricorso al Tar del Lazio da parte Comune di Pomezia – insieme alle amministrazioni comunali di Ardea, Marino e Ariccia – la cui udienza si terrà il 6 marzo 2024. Nell’atto sono state elencate le criticità ambientali (aria, acqua e suolo), territoriali, legate alla viabilità e all’esistenza ulteriori siti contaminati e di una situazione di inquinamento diffuso nella zona. Oltre a ciò, i motivi del ricorso comprendono eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità.

I sindaci avevano presentato l’atto contro Roma Capitale e RTI ACEA Ambiente Srl in merito al bando di gara e la determinazione dirigenziale del Comune di Roma finalizzati alla ‘progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti’, facendo riferimento alla tutela degli interessi collettivi che hanno i quattro Comuni ad agire contro la determina a seguito della quale è stato indetto il bando di gara.

“Il ricorso al TAR è solo il primo passo: impugneremo qualsiasi atto e percorreremo ogni via legale possibile per impedire questo scempio voluto dal sindaco di Roma. E dico proprio a Gualtieri che ogni sua vittoria in tribunale è una sconfitta per tutti i nostri cittadini, per la quale c’è gran poco da sentirsi soddisfatti”, conclude Veronica Felici.

Foto di repertorio dell’assemblea pubblica tenutasi a Pomezia