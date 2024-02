La classifica 2023 World Reputation Ranking, pubblicata il 13 febbraio 2024 dall’agenzia Times Higher Education (THE), colloca la Sapienza nel range 91-100, registrando l’avanzamento dell’Ateneo di una fascia rispetto allo scorso anno.

Sapienza al top in Italia tra le università generaliste per il ranking Times Higher Education World Reputation Ranking 2023

L’edizione 2023 della classifica vede la Sapienza al top delle università generaliste italiane: nello stesso range si colloca infatti solo il Politecnico di Milano, mentre seguono in graduatoria le Università di Bologna (fascia 126-150) e di Padova (176-200).

Il Word Reputation Ranking del Times Higher Education elenca le 200 migliori università al mondo e si basa su un ampio sondaggio di opinione tra accademici, condotto su invito. Il sondaggio chiede agli studiosi di diverse discipline di nominare non più di 15 università che ritengono essere le migliori per la ricerca e l’insegnamento nel proprio campo.

Il sondaggio di quest’ultima edizione ha ricevuto 38.796 risposte da 166 paesi.

“Sapienza – dichiara la rettrice Antonella Polimeni – prosegue l’ascesa verso le posizioni più alte dei ranking mondiali confermando il prestigio che il nostro Ateneo riscuote a livello internazionale. L’ottima performance dell’Università, tra le prime 100 al mondo, – conclude la Rettrice – assume ancora più valore per un Ateneo statale dai grandi numeri e a vocazione generalista come il nostro, caratterizzato dalla varietà e dalla multidisciplinarietà della sua offerta formativa e delle sue attività di ricerca”

In testa alla classifica globale si collocano: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of Oxford e University of Cambridge.

Foto di repertorio

