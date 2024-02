Caso Mollicone. Consulente difesa: “Serena non è morta per colpo alla porta”

Caso Mollicone, per il consulente della difesa Serena non è morta per il colpo alla porta della caserma dei Carabinieri di Arce.

Stando a quanto riportato dall‘Ansa, il consulente della difesa della famiglia Mottola, nel corso del processo d’appello a Roma, ha sostenuto che la morte di Serena, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, non può essere stata determinata dal colpo sulla porta della caserma dei carabinieri.

Secondo il criminologo Lavorino, consulente della difesa, Serena Mollicone era alta 1,55 m e il segno sulla porta della stazione dei carabinieri è ad una distanza da terra di 1,54 m: la “disparità evidente” tra l’altezza della ragazza e la frattura sulla porta escluderebbe quindi che la morte possa essere stata causata dal colpo sulla porta.

Foto di repertorio di Serena e Guglielmo Mollicone