Non si hanno più notizie di Philip Rogosky, 56 anni, dal 29 gennaio: l’appello è stato lanciato e condiviso anche dalla nota trasmissione di Rai3, Chi l’ha visto?

Il signor Philip, 56 anni al momento della scomparsa, vive a Roma, in zona Ponte Sant’Angelo, insieme alla compagna e ai due figli. Il 29 gennaio scorso, tra le 9:00 e le 10:30 è uscito di casa e, da allora, nessuno ha avuto più sue notizie. Stando a quanto riportato dal portale di Chi l’ha visto?, dovrebbe avere con sé il telefono, che però risulta spento, e il portafoglio con la patente.

Uno spettatore della trasmissione Rai ha segnalato la presenza di un paio di pantaloni in via Flaminia e che potrebbero essere del 56enne. La famiglia non lo esclude. Continuano le ricerche: chiunque avesse notizie può mettersi in contatto con le Forze dell’ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto dal sito di Chi l’ha visto?