Roma, scoppiano un petardo in strada: grave un 14enne

Paura a Casal de’ Pazzi, a Roma. Dei ragazzi hanno fatto esplodere un petardo in strada: un 14enne è stato soccorso in gravissime condizioni.

Casal de’ Pazzi, scoppiano un petardo: grave un 14enne. Il giovane avrebbe perso la vista e riportato diverse ustioni

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un ragazzo di 14 anni è stato soccorso in gravissime condizioni nella serata del 10 febbraio. Il giovane, insieme ad altri coetanei, avrebbe fatto esplodere un petardo in strada.

Portato in ospedale, il 14enne avrebbe riportato ustioni molto gravi e avrebbe perso la vista: sarebbe ricoverato in condizioni critiche in terapia intensiva. Ferito anche un amico, le cui condizioni non sarebbero gravi.

Indagini in corso, i Carabinieri stanno raccogliendo varie testimonianze per ricostruire l’accaduto: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio