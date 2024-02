Guasto a Ciampino, rallentamenti sulla circolazione ferroviaria

Disagi per i pendolari anche oggi, 11 febbraio 2024: inconveniente tecnico a Ciampino, rallentamenti sulla circolazione ferroviaria da dopo le 13:30.

I dettagli da RFI.

Guasto a Ciampino, rallentamenti alla linea ferroviaria. Ecco tutti i dettagli da RFI

Sulla linea Roma – Cassino e Roma – Frascati/Velletri/Albano Laziale la circolazione ferroviaria è tornata regolare in direzione Roma ma permane rallentata in prossimità di Ciampino in direzione Cassino – Frascati/Albano Laziale/Velletri per un inconveniente tecnico alla linea.

In corso intervento dei tecnici di RFI.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 60 minuti, i treni potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Fonte: RFI, ultimo aggiornamento delle ore 15:40

Foto di repertorio