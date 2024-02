A confermarlo è un sondaggio della piattaforma online di apprendimento linguistico Babbel, secondo cui l’italiano sarebbe in assoluto l’idioma più attraente del mondo, superando persino i cugini francesi.

La lingua più sexy del mondo? L’italiano. La conferma dal sondaggio: i dettagli dallo Sportello dei Diritti

La lingua di Dante stacca nettamente tutte le altre quando di parla di “sexiness”, “romanticismo” e “passionalità”, secondo i 6.000 intervistati provenienti da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti.

Secondo l’insegnante Noël Wolf, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il segreto starebbe tutto nell’intonazione. “L’innalzamento e l’abbassamento dell’intonazione nell’italiano parlato possono creare una qualità musicale, che alcune persone trovano affascinante e attraente”, ha spiegato al Daily Mail.

Ma non solo: “Alcune caratteristiche fonetiche, come il rollio della “r”, possono essere distintive dell’italiano, che per molti è considerato affascinante o attraente”.

Gli intervistati hanno infine premiato il tedesco come “lingua più diretta” e l’inglese British come idioma “più educato”.

Foto di repertorio