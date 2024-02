Aiutatemi a ritrovare le ceneri di mio figlio. L’appello di una mamma

È un appello accorato quello di Concetta, madre siciliana che si è affidata al programma Rai “Chi l’ha visto” per ritrovare un’urna andata persa nel trasporto tra la Svizzera e la sua Licata, in provincia di Agrigento.

La donna si è affidata al programma Rai “Chi l’ha visto” per ritrovare un’urna andata persa nel trasporto tra la Svizzera e la sua Licata, in provincia di Agrigento

Il 27 ottobre il figlio Antony è deceduto Nel canton San Gallo. Pochi giorni dopo, il 6 novembre, l’urna contenente le sue ceneri (numero di spedizione CE727358303) è stata spedita tramite posta da San Gallo, in Svizzera, ma non è mai arrivata a destinazione. In data 10 di novembre ha transitato da Urdorf. Questo è stato l’ultimo passaggio registrato prima che se ne perdessero le tracce.A distanza di oltre tre mesi, la donna – che non ha perso le speranza – chiede un aiuto per poter offrire degna sepoltura a suo figlio.

«Vorrei riportare Antony a casa. Se avete visto un pacco sospetto segnalatelo» chiede. Nella sua voce la disperazione di una madre che Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti” rilancia: «Aiutatemi a ritrovare le ceneri di mio figlio, è come perderlo ancora una volta».