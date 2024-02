Roma, bimbo di otto anni da solo sul bus: il lieto fine grazie ad un autista Atac

Un’altra bella storia raccontata da Atac, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: un bimbo di soli 8 anni si è ritrovato da solo su un bus e ha potuto riabbracciare la mamma e tutti i suoi cari grazie ad un autista. Ecco tutta la vicenda.

Roma, bimbo di otto anni da solo sul bus: il lieto fine grazie ad un autista. La vicenda raccontata da Atac

A bordo della linea 716, il piccolo Ali (nome di fantasia) di 8 anni, si guarda intorno e non trova più la mamma e il resto della sua famiglia. Si avvicina alla cabina guida in cerca di aiuto e inizia a picchiettare sul vetro che lo separa da Alessio, autista Atac da 25 anni. Il bimbo ripete solamente la parola mamma e piange, non parla italiano.

Il nostro collega pensa si tratti di un malore della donna, accosta il bus alla fermata successiva e inizia a cercare la madre che però non si trova a bordo. Il bambino è sempre più spaventato, Alessio capisce che si tratta di uno smarrimento. Contatta allora la centrale operativa e le forze dell’ordine. Si trova vicinissimo al capolinea di Teatro Marcello, sceglie quindi di proseguire la corsa tenendo il ragazzino al suo fianco.

Al capolinea Alessio tira fuori dalla tasca un pacchetto di caramelle e lo offre ad Ali che subito lo prende e poi ride. L’attesa ora sarà più dolce.

Dopo pochi minuti la pattuglia arriva e dal 716 successivo scende la mamma che, piangendo, corre a riabbracciare il piccolo. La seguono gli altri parenti, tutti felici di aver ritrovato Ali. Lui bacia tutti ma tiene ancora ben strette in mano le caramelle regalate da Alessio, autista Atac della rimessa Tor Pagnotta.

Fonte: Atac su Facebook

Foto di repertorio