Una grande festa per tutti, innamorati e non, quella che si svolgerà tra il 13 e il 14 febbraio in occasione delle celebrazioni per San Valentino, con tanti appuntamenti a tema nei Musei civici e itinerari urbani in diversi luoghi della città, di cui due con interprete LIS, a cura degli archeologi e degli storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina. Sarà l’occasione per conoscere da vicino una delle storie d’amore più celebri e longeve dell’Impero, quella che legò Augusto alla sua Livia, nell’appuntamento in programma il 13 febbraio ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali.

Si prosegue il 14 febbraio con tante iniziative nell’arco dell’intera giornata. A Porta San Sebastiano, per scoprire tra leggenda e realtà la storia di Valentino, il santo che dà il nome alla festa; due itinerari porteranno alla scoperta della Street Art del quartiere del Pigneto e delle storie di amore e morte tra le sepolture più significative del Cimitero monumentale del Verano; amori “senza confini” tra specie umane diverse al giacimento preistorico saranno al centro dell’incontro al Museo di Casal de’ Pazzi, mentre al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina saranno narrate le storie d’amore e sacrificio ai tempi delle rivoluzioni risorgimentali; e ancora, nella valle delle Camene per ripercorrere il mitico amore tra la ninfa Egeria e Numa Pompilio, fino alle più recenti promesse d’amore a Ponte Milvio, tra storie d’amore e corteggiamenti nell’antica Roma al Circo Massimo, al Teatro di Marcello o tra quelle del Rione Pigna per conoscere la sorte delle “malmaritate” e delle “zitelle”, che sfilavano in processione per ottenere una dote.

Inoltre, si andrà alla scoperta della sala da ballo del Casino Nobile a Villa Torlonia, e ancora, delle passioni e dei tradimenti della famiglia dei Bonaparte-Primoli con l’incontro in programma al Museo Napoleonico e delle vicende intriganti dei Torlonia con quello al Museo di Roma, per concludere con gli amori “bestiali” al Museo Civico di Zoologia.

La traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS è realizzata grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione – Lazio.

Prenotazione allo 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00).

Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio multimediale gratuito CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale collegandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ (lunedì-venerdì 8.30-18.30; sabato 8.30-13.30).

Martedì 13 febbraio

La storia d’amore più lunga dell’Impero romano: Augusto e Livia

Ore 11.00, 60′ (max 15 partecipanti)

Fu veramente amore a prima vista? Sicuramente fu la storia d’amore più lunga dell’Impero romano, durata ben 52 anni, fino alla morte di Augusto. Ascoltiamola da Augusto.

A cura di Maria Paola del Moro

Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali – via Quattro Novembre, 94

Mercoledì 14 febbraio

Aureliano e i martiri cristiani: Porta San Sebastiano e il tempo di San Valentino

Ore 10.00, 120′ (max 15 partecipanti)

San Valentino, arrestato al tempo dell’imperatore, fu decapitato. Questo racconto tra leggenda e realtà fornisce lo spunto per raccontare la persecuzione dei cristiani al tempo dell’imperatore che fece costruire le possenti mura di Roma.

A cura di Francesca Romana Cappa, Ersilia Maria Loreti, Alessandra Cerrito

Museo delle Mura – via di Porta San Sebastiano, 18

Itinerari urbani: un percorso nella Street Art al Pigneto

Ore 10.00, 120′ (max 20 partecipanti)

Un percorso itinerante tra i principali interventi di Street Art nel quartiere del Pigneto, a partire da opere ormai emblematiche fino a quelle più recenti, sullo sfondo di un quartiere fortemente caratterizzato della Capitale.

A cura di Salvatore Vacanti con i Volontari del Servizio Civile Universale “Street Art a Roma”

Appuntamento: piazza del Pigneto, presso l’edicola

Forte come la morte: amori, passioni, affetti nelle sepolture del Verano

Ore 10.00, 90′ (max 20 partecipanti)

Un excursus sul mondo degli affetti fra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX, e della coeva temperie artistica, attraverso alcune delle sepolture monumentali più significative del Verano e le storie che raccontano.

Con interprete LIS .

A cura di Giovanna Gozzi

Appuntamento: ingresso Cimitero monumentale del Verano, piazzale del Verano 1

Amori senza confini nel Pleistocene

Ore 11.00, 90′ (max 25 partecipanti)

Una visita al giacimento preistorico di età neandertaliana permette di approfondire le più recenti scoperte multidisciplinari sugli incontri “ravvicinati” avvenuti tra specie umane diverse nel periodo del Pleistocene.

A cura di Letizia Silvestri

Museo di Casal de’ Pazzi – via Egidio Galbani, 6

L’amore ai tempi della rivoluzione

Ore 11.00, 90′ (max 15 partecipanti)

Sullo sfondo degli eventi della Repubblica Romana del 1849 si intreccia all’amor patrio un altro tipo di amore: quello sentimentale. Nella giornata degli innamorati scopriremo le storie di passione e sacrificio dei giovani eroi che hanno combattuto in difesa di Roma.

A cura di Mara Minasi e le Volontarie del servizio civile universale

Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina – Porta San Pancrazio

Il canto, la filosofia, la religione, l’amore: Egeria e Numa Pompilio, storia di un amore riuscito

Ore 12.00, 60′ (max 30 partecipanti)

Itinerario lungo le pendici del Celio, nell’area compresa tra via delle Camene, viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio dove gli autori antichi collocano le vicende d’amore tra la ninfa Egeria e il secondo re di Roma, Numa Pompilio.

A cura della Sovrintendenza Capitolina con Zètema Progetto Cultura

Appuntamento: tra viale delle Terme di Caracalla e piazzale Numa Pompilio (area del parco)

Ponte Milvio tra battaglie e promesse d’amore

Ore 12.00, 60′ (max 20 partecipanti)

Epigrafi, elementi decorativi, stampe e disegni narrano le vicende di un ponte diventato, da ultimo, luogo di promesse d’amore affidate a lucchetti e messaggi amorosi che creano nuovi e insidiosi problemi di conservazione.

A cura di Anna Maria Petrosino

Appuntamento: Torretta del ponte, lato via Capoprati, viale di Tor di Quinto

Amori al Circo

Ore 14.30, 60′ (max 25 partecipanti)

La grande affluenza di spettatori durante gli spettacoli al Circo Massimo favoriva gli incontri amorosi e i corteggiamenti.

A cura di Marialetizia Buonfiglio, Federica Michela Rossi, Simonetta Serra

Appuntamento: ingresso principale Circo Massimo, viale Aventino

Amori all’ombra del Teatro di Marcello

Ore 15.00, 90′ (max 20 partecipanti)

Il racconto di amori che hanno avuto come punto comune il teatro di Marcello, dall’età romana ai tempi moderni.

A cura di Stefania Pergola

Appuntamento: ingresso area archeologica Teatro di Marcello, via del Teatro di Marcello

Zitelle e malmaritate

Ore 15.00, 60′ (max 20 partecipanti)

Un itinerario nel Rione Pigna per conoscere la sorte delle malmaritate e quella delle zitelle che ogni 25 marzo, per secoli, hanno sfilato in processione per ottenere una dote.

Con interprete LIS .

A cura di Vanessa Ascenzi

Appuntamento: piazza della Minerva, nei pressi dell’Elefantino della Minerva

Le decorazioni della sala da ballo del Casino Nobile

Ore 16.00, 50′ (max 25 partecipanti)

La sala da ballo del Casino Nobile di Villa Torlonia raccontata attraverso le sue vicende costruttive, decorative e d’uso: da salone per le feste per i Torlonia a sala di rappresentanza per Mussolini, a spazio museale dopo i restauri del 2006.

A cura di Anna Paola Agati

Casino Nobile di Villa Torlonia – via Nomentana, 70

L’Amore e la Corte

Ore 16.30, 60′ (max 25 partecipanti)

Alla scoperta di matrimoni, amori, tradimenti e passioni dei Bonaparte-Primoli nello spazio di un secolo, tra le corti del I e del II Impero, tra l’inizio dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

A cura di Laura Panarese

Museo Napoleonico – piazza di Ponte Umberto I, 1

Nell’Alcova del Principe Alessandro Torlonia. Storia di una famiglia tra arte e collezione

Ore 16.30, 75′ (max 15 partecipanti)

Dalla descrizione dell’Alcova Torlonia alla storia della famiglia: banchieri, imprenditori e grandi collezionisti di opere d’arte che, dalla fine del 1700 fino ai primi anni del 1900, hanno influenzato il panorama artistico e culturale romano.

A cura di Donatella Germanò e Simonetta Baroni

Museo di Roma a Palazzo Braschi – piazza San Pantaleo, 10 e piazza Navona, 2

Amori… bestiali

Ore 17.00, 60′ (max 20 partecipanti)

Le tecniche di seduzione adottate nel Regno animale: danze, combattimenti e particolari metodi di riproduzione sono alcune delle straordinarie strategie messe in campo dalle specie animali per trovare il partner giusto.

A cura di Carla Marangoni

Museo Civico di Zoologia – via Ulisse Aldrovandi, 18.

