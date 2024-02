Colleferro vince il bando nazionale “Lettura per tutti 2023”

La città di Colleferro è risultata vincitrice del bando Lettura per tutti 2023. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa Amministrazione Comunale, tramite un post Facebook.

È un’immensa soddisfazione vedere il nome della nostra cittadina, Colleferro, associato a quello di una ben più grande città, Bologna, notoriamente all’avanguardia in ambito culturale, quale vincitrice del bando nazionale “Lettura per tutti 2023” indetto dal Cepell, Centro per il libro e la lettura (https://cepell.it/), che avrebbe premiato solamente sette progetti in tutta Italia.

Dopo aver ottenuto finanziamenti regionali e ministeriali, è certamente questo quello che ci inorgoglisce maggiormente a riprova che, quando ci sono le competenze e la voglia di mettersi in gioco, anche gli obiettivi inizialmente più impensabili possono essere raggiunti.

Complimenti allo “staff” tutto della Biblioteca Comunale Riccardo Morandi non solo per il traguardo ottenuto, ma anche per la capacità, l’originalità e la dedizione con le quali porta avanti quotidianamente il progetto di rinascita culturale di Colleferro.

Ringraziamo tutti i partner che con entusiasmo si sono resi disponibili a collaborare a questo progetto.

“C’èchi legge: per un ecosistema della lettura accessibile” è un progetto per potenziare la promozione della lettura e i servizi bibliotecari non solo per e con persone cieche e ipovedenti, ma per e con tutta la comunità.

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Colleferro