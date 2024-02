Sora festeggia una nuova “nonna” centenaria.

Domani, 10 febbraio, Loreta Conflitti raggiungerà l’importante traguardo, circondata dall’affetto della sua famiglia.

Sora in festa: tanti auguri a nonna Loreta, che compie 100 anni! Gli auguri dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città

Loreta è nata a Broccostella (Fr) il 10 febbraio 1924 da una numerosa famiglia contadina, quarta di ben sette fratelli. Si è sposata nel 1944 con Francesco Castellucci, venuto a mancare nel 1972. Dalla felice unione ha avuto quattro figli Bruno, Silvio, Renata e Claudio (unico vivente). Oggi ha ben undici nipoti e sette pronipoti.

Dal carattere autoritario e combattivo, Loreta ha dedicato la sua vita alla famiglia come casalinga, eccetto una breve parentesi come collaboratrice scolastica. Dal giorno del matrimonio ha sempre vissuto a Sora, in via San Giuliano, dove tuttora risiede.

A “nonna” Loreta vanno gli auguri più affettuosi da parte del Sindaco Luca Di Stefano e dell’intera città di Sora.

Auguri anche dalla nostra Redazione!

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo