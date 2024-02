Il Comune di Ariccia si aggiudica € 55.500,00 con il bando “Lettura per tutti 2023″ – Promozione della lettura nelle biblioteche attraverso progetti dedicati a persone con difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali, grazie alla partecipazione della Biblioteca Attiva.

Ariccia, il Comune si aggiudica il bando “Lettura per tutti”. I dettagli e le dichiarazioni

Il progetto “Con-Tatto per leggere insieme” ha rappresentato un importante investimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Ariccia, nella promozione della lettura e nella valorizzazione della cultura.

Attraverso la creazione di un centro per la lettura e la produzione di libri tattili illustrati, la Biblioteca comunale è diventata un punto di riferimento non solo per la comunità locale, ma anche per l’intero territorio dei Castelli Romani.

Questo progetto innovativo e visionario dimostra l’impegno dell’Amministrazione nel superare le barriere e di promuovere l’inclusione sociale di persone con diverse abilità. Grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione, la scuola, la Biblioteca e il terzo settore, si sono potuti realizzare progetti che favoriscono la crescita individuale e sociale della città. La formazione offerta da docenti di livello nazionale e internazionale ha permesso di creare una comunità sempre più consapevole e sensibile ai temi del tattilismo e dell’inclusione sociale. La programmazione culturale, coinvolgerà tutta la cittadinanza attraverso una varietà di eventi e attività che rappresenteranno un vero e proprio legante per la comunità.

“Attraverso questo bando, intendiamo sostenere progetti e iniziative che favoriscano l’accesso ai libri, la diffusione della cultura del libro tra i nostri cittadini e soprattutto l’inclusione sociale. A tale scopo vogliamo creare spazi di lettura accoglienti e stimolanti. Il nostro obiettivo è coinvolgere attivamente le scuole, le biblioteche, le associazioni culturali e i cittadini stessi nella promozione della lettura, per creare una rete collaborativa”. – Ha dichiarato il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli.

“La vittoria, di nuovo, del bando Lettura per tutti 2023 del CEPELL Con- tatto città che cresce a cura dell’Associazione Start evidenzia l’attenzione dell’Amministrazione verso l’innovazione e la valorizzazione dei servizi offerti alla comunità” – ha commentato la Consigliera del Comune di Ariccia, Anita Luciano – “Il progetto rappresenta un’importante iniziativa che promuove la lettura, l’inclusione sociale e la sensibilizzazione verso le diverse abilità. Grazie a questo progetto, Ariccia si conferma un Comune che investe nella cultura come motore di crescita e di sviluppo per la sua comunità”. – Conclude la Luciano.

Partner del Comune di Ariccia saranno L’associazione Start, l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI), l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R), La Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi (FNIPC), l’Istituto dei ciechi Francesco Cavazza di Bologna, Fondazione LIA, il Sistema Castelli Romani, le scuole I.C. Vito Volterra e Liceo James Joyce di Ariccia, Atipiche Edizioni e le associazioni Sotto il Castello di Tito e TuedIo APS di Albano Laziale.