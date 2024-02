Roma, perdita d’acqua in strada: chiusa via Aurelia Antica

A causa di un guasto idrica, nella mattinata di oggi, 9 febbraio 2024, risulta chiusa al traffico via Aurelia Antica, tra largo Don Guanella e largo Perassi.

Via Aurelia Antica chiusa per una perdita d’acqua in strada: la nota di Acea

In merito alla perdita d’acqua in via Aurelia Antica, Acea Ato 2 informa che le squadre di pronto intervento sono al lavoro ed è in corso la riparazione. La perdita d’acqua sulla strada è stata già bloccata. Il ripristino delle condizioni di esercizio è previsto per la giornata odierna.

Si rende noto che è stata predisposta la fornitura idrica mediante autobotte presso largo Tommaso Perassi.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio